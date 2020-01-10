Жители Косово и Албании положительно относятся к идеи объединения стран

Новости мира:Большинство жителей Албании и Косова поддерживают объединение двух стран.

Большинство граждан Албании и Косова поддержали бы объединение двух стран в случае проведения соответствующего референдума.

Таковы данные исследования Фонда открытого общества в Албании и Косове, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

В Албании объединение с Косовом поддерживают 74,8% опрошенных.

В Косове процент поддержки объединения несколько ниже - около 64%.

Против особенно настроены городские жители, как в Албании, так и в Косове.

Респонденты в Албании, которые считают, что объединение возможно, придерживаются мнения, что ключевым фактором в его реализации является международное сообщество, опрошенные из Косова разделяют мнение, что такой сценарий может быть реализован только лидерами двух стран.