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Пятница, 10.01.2020
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Расширение НАТО на Ближний Восток: в Германии отреагировали на инициативу Трампа

Расширение НАТО на Ближний Восток: в Германии отреагировали на инициативу Трампа
22:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Берлин скептически отнесся к предложению Трампа расширить НАТО на Ближний Восток.

В Берлине скептически отнеслись к инициативе президента США Дональда Трампа расширить НАТО за счет стран Ближнего Востока.

Об этом сказал представитель МИД Германии Райнар Бреуль на брифинге 10 января.

"Внутри Альянса должны состояться дискуссии о дальнейшей работе, о возможных новых формах сотрудничества. Можно дискутировать обо всем. Но что касается расширения, принятия новых членов, то я адресую к статье 10 Вашингтонского договора", - сказал Бреуль.

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Статья 10 гласит, что "стороны по всеобщему согласию могут предлагать любой другой европейской стране, которая способна развивать принципы настоящего Договора и способствовать безопасности в Североатлантическом регионе, присоединиться к настоящему Договору...", напомнил дипломат и акцентировал на слове "европейский".

В то же время, по его словам, Германия приветствует то, что НАТО активен на Ближнем Востоке, причем давно и в активном диалоге с партнерами в регионе.

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Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 9 января, выступая в Белом доме, заявил о необходимости расширить НАТО на Ближний Восток. "Я считаю, что НАТО следует расширяться, и нам следует включить и Ближний Восток. В данный момент все бремя (борьба с ИГИЛ - ред.) ложится на нас, и это несправедливо", - сказал он.

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Германия, НАТО, Дональд Трамп, Райнар Бреуль.
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