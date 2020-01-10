Расширение НАТО на Ближний Восток: в Германии отреагировали на инициативу Трампа

Новости мира:Берлин скептически отнесся к предложению Трампа расширить НАТО на Ближний Восток.

В Берлине скептически отнеслись к инициативе президента США Дональда Трампа расширить НАТО за счет стран Ближнего Востока.

Об этом сказал представитель МИД Германии Райнар Бреуль на брифинге 10 января.

"Внутри Альянса должны состояться дискуссии о дальнейшей работе, о возможных новых формах сотрудничества. Можно дискутировать обо всем. Но что касается расширения, принятия новых членов, то я адресую к статье 10 Вашингтонского договора", - сказал Бреуль.

Статья 10 гласит, что "стороны по всеобщему согласию могут предлагать любой другой европейской стране, которая способна развивать принципы настоящего Договора и способствовать безопасности в Североатлантическом регионе, присоединиться к настоящему Договору...", напомнил дипломат и акцентировал на слове "европейский".

В то же время, по его словам, Германия приветствует то, что НАТО активен на Ближнем Востоке, причем давно и в активном диалоге с партнерами в регионе.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 9 января, выступая в Белом доме, заявил о необходимости расширить НАТО на Ближний Восток. "Я считаю, что НАТО следует расширяться, и нам следует включить и Ближний Восток. В данный момент все бремя (борьба с ИГИЛ - ред.) ложится на нас, и это несправедливо", - сказал он.