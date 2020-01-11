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Глава МИД Польши о авиакатастрофе в Иране: Вероятно, что самолет был сбит

Глава МИД Польши о авиакатастрофе в Иране: Вероятно, что самолет был сбит
05:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Глава МИД Польши Яцек Чапутович считает, что самолет в Иране мог быть сбит ракетой.

Украинский самолет в Иране с высокой вероятностью мог быть сбит ракетой.

Об этом после Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, заседание которой состоялось в пятницу в Брюсселе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, информирует tvp.info.

“Очень вероятно, что самолет был сбит”,- заявил Чапутович.

Он добавил, что министры стран ЕС во время встречи настаивали, что Сообщество должно требовать от Ирана объективного следствия.

По его словам, Варшава поддерживает эту позицию.

Как известно, утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту самолета находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших 82 граждан Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, а также по 3 граждан ФРГ и Великобритании.

В Польше выразили соболезнования Украине по поводу катастрофы самолета МАУ

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что по данным разведки, самолет МАУ потерпел крушение в Иране в результате попадания иранской ракеты.

Также представители США, Австралии и Великобритании не исключили, что самолет сбила иранская ракета, возможно, нечаянно. Иран это отрицает.

В пятницу, 10 января, посольство США передало Президенту Украины Владимиру Зеленскому важные данные относительно авиакатастрофы в Иране. После Совета ЕС, Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель отметил, что все гипотезы относительно причин катастрофы “остаются открытыми".

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Иран, МИД, МИД Польши, Авиакатастрофа МАУ.
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