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Тянется третий год: в Ирландии все никак не примут МРЦ на алкоголь

Тянется третий год: в Ирландии все никак не примут МРЦ на алкоголь
09:54 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Ирландия отказалась вводить МРЦ на алкогольные напитки.

Правительство Ирландии отсрочило введение минимальных розничных цен на алкогольные напитки.

Правительство страны приняло Закон о введении МРЦ на алкогольные напитки еще три года назад. Однако, документ так и не вступил в силу — введение МРЦ на алкоголь блокирует Северная Ирландия.

Дискуссии относительно целесообразности введения МРЦ на алкогольные напитки длятся не первый год. Не так давно власти Ирландии заговорили о намерениях ввести МРЦ на алкогольные напитки, продаваемые в южной части страны.

Однако в итоге инициатива снова была отсрочена — в Ирландии опасаются, что вследствие введения МРЦ на алкогольные напитки, (которые повысят цены на продукт) бюджет страны будет недофинансирован. Поскольку жители Ирландии предпочтут ездить за более доступным алкоголем в северную часть страны.

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Как известно, в Украине заговорили о намерениях отменить МРЦ на алкогольную продукцию. Такую информацию подтвердил министр экономразвития Тимофей Милованов, однако, когда все же ожидать такого шага, пока не уточнил.

Причин инициативы про отмену МРЦ называют минимум две. Первая — тенизация алкогольного рынка, чему минимальная розничная цена способствует. Вторая — спиртовая реформа, которая по мнению чиновников МЕРТа, делает наличие МРЦ в стране — нелогичным и ненужным.

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Алкоголь, Ирландия, МРЦ.
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