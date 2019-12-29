Скачать
Воскресенье, 29.12.2019
На Донбассе проходит обмен пленными: все подробности (Онлайн-трансляция)
На Донбассе проходит обмен пленными: все подробности (Онлайн-трансляция)
В Украине проходят первые местные выборы в шести ОТО
В Украине проходят первые местные выборы в шести ОТО
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 30 декабря
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 30 декабря

Мост между Ирландией и Шотландией: в Дублине поддерживают идею Джонсона

Мост между Ирландией и Шотландией: в Дублине поддерживают идею Джонсона
14:23 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, предложил построить мост в Северную Ирландию.

Премьер Ирландии Лео Варадкар заявил, что идея его британского коллеги Бориса Джонсона о мосте между Шотландией и Северной Ирландией может быть жизнеспособной. Об этом сообщает Euobserver.

"Если отбросить все лишнее, я действительно думаю, что по крайней мере должна быть проведена инженерная оценка того, насколько это жизнеспособное предложение", - сказал Варадкар.

По его словам, так называемый "мост Бориса" может быть вполне жизнеспособным.

"Я знаю, что люди просто не обращают внимания на эти вещи, но раньше они не обращали внимания и на тоннель под Ла-Маншем... и я знаю, что я вижу, когда смотрю на мост между Данией и Швецией", - отметил он.

В Ирландии перед Brexit выдали рекордное количество паспортов

План строительства моста в Северную Ирландию был впервые выдвинут премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в сентябре, который сказал, что это будет стоить "всего" 18 млрд евро.

Это произошло на фоне эмоциональных переговоров по Brexit о том, как сохранить открытой ирландский сухопутную границу без создания новой таможенной границы в Ирландском море, что может заставить Северную Ирландию чувствовать себя отрезанной от остальной Великобритании.

Идею высмеяли эксперты, которые сказали, что глубина воды не делает проект таким же, как тоннель под Ла-Маншем, или как мост Дания-Швеция, и что экономические выгоды от соединения Шотландии и Северной Ирландии мостом не являются такими же, как от соединения Парижа с Лондоном.

Для строительства североирландского моста потребуется 30 опор, каждая из которых будет выше Эйфелевой башни, и это примерно "так же невозможно, как строительство моста на Луну", сказал в сентябре британской газете The Times отставной морской инженер Джеймс Дункан.

"Ни один здравомыслящий подрядчик или ответственное правительство не возьмется за его строительство", - добавил он.

В Еврокомисии заговорили о продлении срока торговых переговоров с Британией

Окончательное соглашение Джонсона о Brexit предусматривает ирландскую морскую таможенную границу, и он продолжает продвигать свою схему с мостом.

"Это очень интересная идея ... следите за пространством между этими островами", - сказал он депутатам в Палате общин неделю назад.

Напомним, Британский парламент предварительно одобрил законопроект о Brexit.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Ирландия, Шотландия, Борис Джонсон, Мост, Дублин, Brexit, Лео Варадкар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло
02 На грани реального: удивительные снимки Эрика Йоханссона (Фото)
03 Зеленский подписал закон о привлечении нардепов к ответственности
04 Неожиданная связь: каким образом старение зависит от голодания
05 Все версии Volkswagen Golf нового поколения уже почти готовы к выпуску
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осенний призыв завершен: сколько солдат пополнили ряды ВСУ
Осенний призыв в ряды ВСУ завершен
Увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло
В каких городах уже пересмотрели тарифы на тепло
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
В Tesla разработали тяговую батарею для электрокаров
В Tesla разработали тяговую батарею для электрокаров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь