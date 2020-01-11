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Кто станет новым послом Британии: решение ЕС

Кто станет новым послом Британии: решение ЕС
12:25 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Европейский союз определился с послом в Британии после Brexit.

Португальский дипломат Жуан Вале де Алмейда будет послом Европейского Союза в Великобритании после Brexit.

Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Португалец ранее был посланником ЕС в Организации Объединенных Наций и в США и имеет многолетнюю карьеру в ЕС, включая должность генерального директора Еврокомиссии и главы кабинета бывшего президента Жозе Мануэля Баррозу.

Он возглавит делегацию, которая начнет работу 1 февраля.

В день Brexit, 31 января, офис Комиссии в Лондоне будет закрыт, а на следующий день на его месте появится новая делегация ЕС по образцу дипломатической миссии в Вашингтоне.

По сути, эта делегация станет посольством, которым управляет Европейская служба внешних действий, внешнеполитическое подразделение ЕС.

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Посольство будет располагаться в нынешнем офисе Комиссии в Вестминстере. "Подготовка к открытию новой делегации ЕС в Соединенном Королевстве в настоящее время завершается", - сказал представитель ЕС.

По словам пресс-секретаря, в новом посольстве первоначально будут работать 26 человек из ЕСВД и Комиссии. Это чуть менее трети от численности делегации ЕС в Вашингтоне, в которой работает около 90 человек, хотя только 30 из них являются европейскими дипломатами.

Окончательный мандат посольства будет определен в Брюсселе на следующей неделе.

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ЕС, Великобритания, Жуан Вале де Алмейд.
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