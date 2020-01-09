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Вступление Албании и Северной Македонии в ЕС: в Европе надеются на скорый старт переговоров

Вступление Албании и Северной Македонии в ЕС: в Европе надеются на скорый старт переговоров
21:37 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:ЕС надеется на скорый старт переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией.

В ЕС надеются в ближайшие недели получить определенность относительно начала переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Албания и Северная Македония должны были начать официальные переговоры о вступлении в ЕС в прошлом году. Президент Франции Эммануэль Макрон заблокировал старт переговоров в октябре и заявил, что будет продолжать делать это до тех пор, пока не будет реформирован процесс приема стран в блок.

Макрон выступил против открытия переговоров, несмотря на предупреждения о том, что дальнейшие задержки с присоединением Северной Македонии и Албании могут подорвать стабильность в Балканском регионе. В ответ на задержку лидер Северной Македонии ушел в отставку и назначил внеочередные парламентские выборы на 12 апреля.

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Но Андрей Пленкович, премьер-министр Хорватии, которая с 1 января председательствует в Совете ЕС, и высокопоставленные хорватские чиновники, похоже, уверены, что они могут удовлетворить требования Макрона и, возможно, определить до конца марта дату начала переговоров о присоединении Албании и Северной Македонии, которые могут длиться несколько лет.

"Во Франции были определенные предостережения, которые носили скорее концептуальный характер", - сказал Пленкович.

Он сказал, что Еврокомиссия работает над документом, который содержит предложения о путях совершенствования методологии вступления в ЕС, а также несколько конкретных шагов, которые страны могут быстро сделать.

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В свою очередь председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что необходимо принять меры для модернизации процесса расширения.

Макрон заявил на этой неделе, что хочет, чтобы саммит ЕС-Балканы, запланированный на май, стал "моментом единства"для Европы. Хорватские официальные лица восприняли его слова как знак того, что решение будет найдено, возможно, к моменту встречи лидеров ЕС в Брюсселе в марте.

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ЕС, Франция, Хорватия, Албания, Северная Македония.
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