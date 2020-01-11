На Мальте выбирают нового премьер-министра

Новости мира:Действующий премьер-министр принял решение подать в отставку из-за скандала вокруг убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции.

Члены правящей Лейбористской партии Мальты в субботу проводят голосование за избрание нового лидера на смену премьер-министру Джозефу Мускату, который уходит в отставку после расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции в 2017 году. Об этом сообщает Reuters.

Мускат напрямую не замешан в этом деле, но объявил о своей отставке в декабре после того, как подозреваемый посредник в сговоре с целью убийства заявил, что люди из окружения премьера пытались скрыть информацию о расследовании.

Мускат стал лидером лейбористской партии в 2008 году и два раза подряд занимал пост премьер-министра на парламентских выборах в 2013 и 2017 годах.

В сегодняшнем голосовании принимают участие два кандидата - 56-летний бывший хирург-педиатр Крис Фирн, который одновременно является вице-премьером и министром здравоохранения, и 42-летний адвокат Роберт Абел, которого Мускат назначил консультантом правительства.

Около 17 500 членов Лейбористской партии имеют право голосовать в субботу. Голосование будет продолжаться до 8 часов вечера (21:00 по Киеву). Ожидается, что новый лидер будет приведен к присяге в качестве премьер-министра на следующей неделе.

Мускат по-прежнему пользуется большой популярностью в своей партии и поздно вечером в пятницу произнес прощальную речь сторонникам в переполненном спортивном зале. Он сказал, что не поддержит ни одного из двух кандидатов, и пообещал остаться членом парламента Мальты.

Напомним, премьер-министр Мальты заявил, что уйдет в отставку в январе из-за давления общественности.