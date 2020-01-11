Германия приветствует трансграничную резолюцию Совбеза ООН по Сирии

Новости мира:МИД ФРГ: Мы почувствовали облегчение в связи с продлением трансграничной резолюции по гуманитарной помощи Сирии.

В Берлине почувствовали "облегчение" в связи с продлением на пол года миссии ООН по трансграничной гуманитарной помощи Сирии через принятие Советом Безопасности резолюции, соавтором которой была немецкая сторона.

Об этом говорится в заявлении МИД ФРГ.

"Мы почувствовали облегчение в связи с продолжением трансграничной резолюции по пограничной гуманитарной помощи Сирии незадолго до её окончания... Как соавторы резолюции, мы упорно боролись за этот результат вместе с Бельгией на сложных переговорах", - говорится в заявлении.

Это сохранит доступ к миллионам людей, которые нуждаются в помощи в Сирии, и доставку гуманитарной помощи через границу в Турцию в регион Идлиба.

"Мы руководствовались исключительно гуманитарными соображениями - и в конце предложили компромисс, который также был очень тяжелым для нас. Нашей целью было не допустить завершения трансграничного механизма. То, что Совет Безопасности наконец согласился на наше компромиссное предложение, является хорошей новостью для миллионов сирийцев", - говорится в заявлении.

Резолюция, принятая накануне в Совете Безопасности ООН, предусматривает использование двух пересечений границы в течение еще полугода. Кроме того, до конца февраля Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций поручено определить другие соответствующие переходы границы, с помощью которых может быть оказана эффективная гуманитарная помощь.

Трансграничные поставки - единственный способ получить гуманитарную помощь для около 2,7 миллиона человек на северо-западе Сирии, поскольку сирийский режим все еще не одобряет поставки помощи из Дамаска. В частности, продовольственная помощь, которой Всемирная программа продовольствия в Идлибе обеспечивает около 1,1 миллиона человек, в том числе более 300 тысяч людей, которые были вновь перемещены через бои в декабре, полностью прекратилась бы в случае, если резолюция не была бы утверждена.

Следует заметить, что ранее все попытки продолжить резолюцию 2014 года были блокированы Россией и Китаем. За внесенную Бельгией и Германией резолюцию проголосовали 11 участников заседания Совбеза, но четыре государства — Россия, Китай, США и Великобритания — воздержались. При этом представители Великобритании и США выразили недовольство резолюцией, а также разочарование позицией России.