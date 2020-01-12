У берегов Греции затонула лодка с беженцами: погибли 12 человек

Новости мира:В Греции затонула лодка с мигрантами, погибли по меньшей мере 12 человек еще 21 человека спасли.

Возле Ионического острова Пакси в Греции затонуло судно с беженцами, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек.

Об этом сообщает Aljazeera.

Погибших обнаружили во время поисковых работ. Еще 21 человека спасли, а трое из них госпитализированы. Также уточняется, что затонувшее судно направлялось в Италию.

К поисковым работам были привлечены патрульные катера береговой охраны, вертолеты военно-морского флота, а также грузовые корабли, которые проплывали рядом.

Как ранее сообщалось, за прошлый год около 111 тысяч мигрантов пересекли Средиземное море, направляясь в Европу, почти 1300 из них погибли в дороге.