Бомбы в Дортмунде: эвакуировали 14 тысяч человек

Новости мира:В Дортмунде обезвредили две авиабомбы времен Второй мировой.

В немецком городе Дортмунд в воскресенье уничтожены 2 авиационные бомбы времен Второй мировой войны, эвакуированные жители возвращаются домой.

Об этом сообщают местные власти.

"В квартале больниц обезврежены две бомбы, зона эвакуации свободная", - говорится в сообщении.

На Луизенштрассе было извлечена британская бомба весом 250 килограммов. Американская бомба, также весом 250 кг, была на Беургаусштрассе. Обе - рядом с больницами.

Подозрения о наличии еще двух авиабомб не подтвердились.

Город возвращается к нормальной жизни, сообщают власти.

Ранее в немецком Дортмунде в воскресенье, 12 января, эвакуировали около 14 тысяч человек из-за обнаружения авиабомб времен Второй мировой войны.

Также эвакуировали пациентов двух больших больниц. Главный вокзал закрыли.

Было подозрение о наличии 4 бомб, на которые указали специальные приборы, которые использовались инженерами-строителями при подготовке строительных работ.