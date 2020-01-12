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Бомбы в Дортмунде: эвакуировали 14 тысяч человек

Бомбы в Дортмунде: эвакуировали 14 тысяч человек
20:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Дортмунде обезвредили две авиабомбы времен Второй мировой.

В немецком городе Дортмунд в воскресенье уничтожены 2 авиационные бомбы времен Второй мировой войны, эвакуированные жители возвращаются домой.

Об этом сообщают местные власти.

"В квартале больниц обезврежены две бомбы, зона эвакуации свободная", - говорится в сообщении.

На Луизенштрассе было извлечена британская бомба весом 250 килограммов. Американская бомба, также весом 250 кг, была на Беургаусштрассе. Обе - рядом с больницами.

Подозрения о наличии еще двух авиабомб не подтвердились.

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Город возвращается к нормальной жизни, сообщают власти.

Ранее в немецком Дортмунде в воскресенье, 12 января, эвакуировали около 14 тысяч человек из-за обнаружения авиабомб времен Второй мировой войны.

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Также эвакуировали пациентов двух больших больниц. Главный вокзал закрыли.

Было подозрение о наличии 4 бомб, на которые указали специальные приборы, которые использовались инженерами-строителями при подготовке строительных работ.

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Германия, Эвакуация, Авиабомбы, Дортмунд.
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