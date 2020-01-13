"Инструмент для Ирана": в МИД Австрии прокомментировали убийство Сулеймани

Новости мира:Шалленберг заявил, что Австрия не одобряет убийство Сулеймани.

Генерал Касем Сулеймани был инструментом Ирана по дестабилизации всего региона, но Австрия не одобряет его убийство американцами.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в интервью австрийской газете Die Presse.

"Сулеймани был инструментом для Ирана, чтобы дестабилизировать весь регион. Однако мы не можем одобрять убийство Сулеймани", - сказал он.

Австрийский министр также прокомментировал вопрос, было законным убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара: "Об этом можно спорить. Американцы ссылаются на право на самооборону".

По его словам, в результате эскалации напряжения между США и Ираном мир был близок к войне: «Мы были близки к точке кипения на Ближнем Востоке. Я рад, что ситуация не взорвалась".

Австрийский министр убежден, что для урегулирования ситуации США и Иран должны сесть за стол переговоров: "Я убежден, что это возможно. На самом деле ни одна из сторон не заинтересована в войне в Персидском заливе. Ведь это повлияет на мировую экономику", - заявил Шалленберг.

Как сообщалось, отношения между США и Ираном обострились после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в ночь на 3 января в результате авиаудара американских войск в Ираке. В ночь на 8 января Иран атаковал две военные базы США в Ираке с помощью ракет.