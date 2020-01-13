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В Канаде почтили память жертв катастрофы в Иране

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В Канаде почтили память жертв катастрофы в Иране
11:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Канаде прошли памятные мероприятия по жертвам катастрофы украинского самолета рейса Тегеран-Киев.

В крупных городах Канады в эти дни проходят мероприятия в память погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Иране, который был сбит военными. Об этом сообщает ВВС.

Участие в мемориальном мероприятии в Университете Альберты в Эдмонтоне принял премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который заявил, что будет добиваться справедливости и наказания виновных в трагедии, жертвами которой стали 57 канадцев.

"Этой трагедии не должно было быть. Я хочу заверить вас, что вы можете полностью рассчитывать на мою поддержку в это чрезвычайно сложное время... Вы поставили перед нами цель - достичь справедливости и ответственности за вас... Мы не остановимся, пока не получим ответы", - заявил Трюдо.

Как отмечается, не менее 13 жертв авиакатастрофы были из канадского Эдмонтона. В Университете Альберты собралось около 2300 человек, чтобы почтить память погибших.

Мероприятие в память жертв авиакатстрофы состоялось и в Торонто. Около 2000 человек создали мемориал в актовом зале местного университета. Участники мероприятия исполнили гимн Канады и самую известную патриотическую песню Ирана.

Как сообщалось, утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технических проблем самолета. Однако утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта, а когда приблизился к засекреченной военной базе, его восприняли как вражеский объект.

Ответственность за катастрофу самолета МАУ взяло на себя иранское военно-политическое формирование "Корпус стражей исламской революции".

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Иран, Канада, МАУ, Крушение самолета, Джастин Трюдо.
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