Европарламент: Россия является наибольшей угрозой для ЕС

Новости мира:Европарламентарии также в очередной раз отметили о полной поддержке политики непризнания аннексии Крыма Россией.

Россия является неизбежной гибридной и конвенционной угрозой для Евросоюза и его стран-членов.

Об этом подчеркивается в принятой в среду резолюции Европарламента об имплементации общей внешней политики и политики безопасности ЕС.

"Европарламент отмечает, что Россия является наиболее непосредственным источником гибридной и конвенциональной (относительно применения обычных вооружений - ред.) угрозы безопасности ЕС и стран-членов, что также активно пытается ослабить европейское единство, независимость, основополагающие ценности и международные правила", - говорится в тексте резолюции.

Европарламентарии признали, что при нынешнем режиме в Москве изменения в агрессивной российской политике невозможны, а также призвали страны-члены ЕС к укреплению устойчивости против России и разработке долгосрочной стратегии в отношении этой страны на принципах сдерживания.

"Европарламент в очередной раз заявляет о своей приверженности в поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины, а также всех стран "Восточного партнерства" в рамках международно признанных границ, согласно международному праву, нормам и принципам…", - подчеркнули в ЕП.