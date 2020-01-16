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"Решение принято": Ле Пен будет участвовать в президентской гонке во Франции

"Решение принято": Ле Пен будет участвовать в президентской гонке во Франции
17:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Ле Пен опять посоревнуется с Макроном за пост главы Франции.

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в четверг объявила, что примет участие в президентских выборах 2022 года, сообщает газета "Фигаро".

"Я тщательно все обдумала, и решение принято. Я готовлюсь к президентским выборам", - сказал Ле Пен.

"Эмманюэль Макрон сам уже запустил президентскую кампанию, я не позволю ему участвовать (в предвыборной гонке - Ред.) в одиночку ", - добавила лидер "Национального объединения".

Политик еще в прошлом году утверждала, что Макрон де-факто готовится к выборам. При этом официальных предвыборных мероприятий глава государства пока не проводим.

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Марин Ле Пен уже третий раз подряд будет участвовать в выборах президента Франции.

На выборах в 2017 году она смогла выйти во второй тур президентской выборов, однако уступила Макрону, который набрал тогда 66% голосов.

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Франция, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон.
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