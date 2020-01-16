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Макрон не считает конфликт на Донбассе помехой отношениям с Россией

Макрон не считает конфликт на Донбассе помехой отношениям с Россией
13:30 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что война в Украине не является помехой для улучшения отношений с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к более тесным отношениям с Россией, несмотря на длительные конфликты страны со своими соседями, завершения которых "можно ждать долго".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал во время короткого диалога с журналистом RFI и обозревателем "Новой газеты" после ежегодного обращения президента Франции к прессе 15 января.

В ответ на вопрос, какое событие заставило Эммануэля Макрона изменить отношение к Владимиру Путину и выступить за пересмотр отношений с РФ, президент Франции ответил, что это было плодом долгих размышлений.

"Я не сказал бы, что это было особое событие среди других. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность", - сказал президент Франции.

На вопрос, как президент Франции собирается строить с Россией, которая ведет военные действия против своих соседей, "архитектуру общей европейской безопасности", Макрон ответил: "Россия захватила Украину, и мы приняли меры. Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов, чтобы (начать) двигаться вперед, то можно ждать долго".

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Макрон также подчеркнул, что после "нормандского саммита", который прошел в Париже 9 декабря, состоялся "исторический обмен" пленными между Россией и Украиной, и нужно продолжать столь же плодотворную работу по урегулированию конфликта.

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Россия, Донбасс, Эммануэль Макрон, Фраанция.
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