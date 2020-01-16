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Стало известно имя погибшего бойца на Донбассе

Стало известно имя погибшего бойца на Донбассе
13:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:На Донбассе от пули снайпера погиб 24-летний украинский военный Алексей Кучкин.

Старший солдат 92-й Отдельной механизированной бригады им.кошевого атамана Ивана Сирка Алексей Кучкин погиб в среду в зоне ООС в результате снайперского выстрела в лицо.

"В результате обстрела снайпера в направлении населенного пункта Каштановое получил пулевое ранение головы старший солдат Кучкин Алексей Викторович... Побратимы пытались быстро эвакуировать Алексея, доставив в больницу, однако, к сожалению, чуда не произошло. Защитник умер", - сообщается на официальной странице 92-й ОМБ в Фейсбуке в четверг.

Кучкину было 24 года. Он родом из Харьковской области. Три года служил в ВСУ, был старшим стрелком механизированного батальона. Месяц назад женился. От первого брака у него сын.

Как сообщалось, на Донбассе за прошедшие сутки оккупанты 11 раз нарушили режим тишины из запрещенных минскими договоренностями артсистем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Помимо этого, была зафиксирована снайперская активность, в результате которой погиб один военнослужащий

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Донбасс, ВСУ, Бойцы ВСУ, Потери ВСУ, ООС.
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