Скачать
Четверг, 16.01.2020
Итоги дня 15 января: Разговор Зеленского и Меркель, новый глава НАПК и отставка правительства РФ
Итоги дня 15 января: Разговор Зеленского и Меркель, новый глава НАПК и отставка правительства РФ
В Сенате США объявили расписание первых дней слушаний по импичменту
В Сенате США объявили расписание первых дней слушаний по импичменту
"Не дам бить себя по голове": Фьюри о подготовке боя с Уайлдером
"Не дам бить себя по голове": Фьюри о подготовке боя с Уайлдером
Последнее десятилетие стало самым теплым в истории
Последнее десятилетие стало самым теплым в истории

На Донбассе погиб украинский военнослужащий

На Донбассе погиб украинский военнослужащий
07:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе, один обстрел зафиксирован в ночь на четверг, погиб украинский военнослужащий.

За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб украинский военнослужащий, с начала текущих суток зафиксирован один обстрел, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня… в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", – говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в Фейсбук в четверг утром.

Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В штабе подчеркнули, что "присутствовала снайперская активность".

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 7 обстрелов: недалеко от Песок - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Васильевки - из крупнокалиберного пулемета; два раза рядом с Павлополем - с БПЛА боевики сбросили 6 гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30-мм; неподалеку Авдеевки - из снайперской винтовки; вблизи Широкино - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; рядом с Невельским - из крупнокалиберного пулемета.

Посол Литвы о Донбассе: Важно не забывать, кто начал этот конфликт

Четыре обстрела боевиков зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи со Светлодарском - из миномета калибра 82-мм было выпущено 2 мины; два раза недалеко от Орехово - из артиллерии калибра 152-мм - 6 снарядов, 120-мм миномета - 27 мин; рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120-мм - 14 мин и автоматических станковых гранатометов.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Майского. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет", – отметили в штабе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отставка Гончарука: В Кабмине дали комментарий
02 Кулеба рассказал, что должно стать "важнейшей историей успеха" в отношениях НАТО и Украины в 2020 году
03 "Нерушимая устойчивость": в Одессе пройдут учения НАТО
04 Путин нашел замену Медведеву
05 Кулеба и Столтенберг обсудили "прочность партнерства НАТО и Украины"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Авиакатастрофа в Иране: МАУ запустила &quot;горячую линию&quot;
Авиакатастрофа в Иране: МАУ запустила "горячую линию"
Путин нашел замену Медведеву
Путин нашел замену Медведеву
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
Рецепт дня: спагетти с зеленым горошком и сыром
Рецепт дня: спагетти с зеленым горошком и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь