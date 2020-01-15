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Посол Литвы о Донбассе: Важно не забывать, кто начал этот конфликт

Посол Литвы о Донбассе: Важно не забывать, кто начал этот конфликт
21:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Посол Литвы считает, что Россия должна нести ответственность за свои действия на Донбассе.

Россия должна нести ответственность за свои действия на Донбассе, за то, что продолжаются обстрелы.

Об этом 15 января заявил посол Литвы в Украине Марюс Януконис на круглом столе "Реинтеграция Донбасса. Европейский взгляд" в Краматорске.

"Разумеется, мы хотим, чтобы как можно скорее наступил мир на востоке Украины, но мы видим, что конфликт не заканчивается, мы видим обстрелы, мы видим продолжение этого конфликта. И очень важно также не забывать, кто начал этот конфликт, кто создал этот конфликт. ...И Россия должна нести ответственность за свои действия", - сказал посол.

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Он также отметил, что был лично удивлен, что в "серой зоне" на Донбассе живут 600 тысяч человек. "Это огромная цифра, и это конкретные люди с конкретными потребностями и с конкретной сложной ситуацией. И мы не должны забывать о них", - сказал Януконис и добавил, что Литва и дальше будет помогать жителям Донбасса.

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Россия, Литва, Донбасс, Марюс Януконис.
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