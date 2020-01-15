Посол Литвы о Донбассе: Важно не забывать, кто начал этот конфликт

Россия должна нести ответственность за свои действия на Донбассе, за то, что продолжаются обстрелы.
Об этом 15 января заявил посол Литвы в Украине Марюс Януконис на круглом столе "Реинтеграция Донбасса. Европейский взгляд" в Краматорске.
"Разумеется, мы хотим, чтобы как можно скорее наступил мир на востоке Украины, но мы видим, что конфликт не заканчивается, мы видим обстрелы, мы видим продолжение этого конфликта. И очень важно также не забывать, кто начал этот конфликт, кто создал этот конфликт. ...И Россия должна нести ответственность за свои действия", - сказал посол.
Он также отметил, что был лично удивлен, что в "серой зоне" на Донбассе живут 600 тысяч человек. "Это огромная цифра, и это конкретные люди с конкретными потребностями и с конкретной сложной ситуацией. И мы не должны забывать о них", - сказал Януконис и добавил, что Литва и дальше будет помогать жителям Донбасса.