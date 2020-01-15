День в ООС: ВСУ понесли потери

Новости Украины:Украинский военнослужащий погиб на Донбассе в результате обстрела боевиков.

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе провели 9 обстрелов, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования применяли артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также велся снайперский огонь.

В результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики провели 5 обстрелов. Позиции в районе населенного пункта Пески обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, под Васильевкой – из крупнокалиберного пулемета.

Под Павлополем боевики провели два обстрела – гранатометные выстрелы ВОГ-17 калибра 30 мм сбрасывались с БПЛА. В районе Авдеевки вел огонь снайпер.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня. Под Светлодарском боевики применили миномет калибра 82 мм, под Новотошковским – миномет калибра 120 мм и автоматические станковые гранатометы.

Позиции в районе населенного пункта Ореховое обстреляли дважды – из артиллерии калибра 152 мм и миномета калибра 120 мм.