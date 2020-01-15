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Телевещание на оккупированных территориях: Вятрович требует объяснений от Минкульта

Телевещание на оккупированных территориях: Вятрович требует объяснений от Минкульта
16:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Вятрович требует от Бородянского объяснить принципы работы телеканала, который будет вещать на оккупированные территории вместо иновещания.

Нардеп из фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович подал депутатское обращение к министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому с требованием объяснить стратегию и принципы работы телеканала, который будет вещать на оккупированные территории вместо иновещания, а также какое медиа будет противодействовать пропаганде страны-агрессора на период между фактической ликвидацией иновещания до создания нового телеканала.

"Не понимаю, зачем уничтожать иновещание… Телепрограммы на английском, арабском и других языках, которые транслировались на десятки стран мира, отныне больше не выходят. Якобы без уничтожения иновещания невозможно организовать вещание на оккупированных территориях. Причем, каким будет это вещание на оккупированные территории - также неизвестно", - написал Вятрович на своей странице в соцсети Фейсбук.

Также нардеп поинтересовался, каким образом планируется организовать вещание в аннексированном Россией Крыму, если создание информационной продукции на крымскотатарском языке прекращается.

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Он также опубликовал фотокопию своего депутатского обращения к Бородянскому с перечнем соотвествующих вопросов.

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Телевидение, Донбасс, Владимир Вятрович, Оккупированный Крым, Владимир Бородянский.
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