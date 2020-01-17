ЕС обеспокоен сообщениями ОБСЕ о нарушениях "тишины" на Донбассе

Новости мира:Европейский Союз обеспокоены сообщениями СММ о нарушении режима прекращения огня.

Европейский Союз обеспокоен сообщениями СММ ОБСЕ о присутствии боевиков управляемых Россией вооруженных формирований на участке разведения сил в Петровском. Об этом говорится в заявлении ЕС относительно продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованном в четверг, 16 января, на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Мы обеспокоены сообщениями СММ о нарушении режима прекращения огня, которые были оценены, как внутри участка разведения в Петровском, так и лиц в военной форме одежды на участке разведения вблизи прежних позиций поддерживаемых Россией вооруженных формирований", - говорится в заявлении.

Также в ЕС заявили о недопустимости того, что 7 января 2019 года один из российских боевиков вооруженных формирований пытался получить подпись патруля СММ под заявлением, в котором неправильно указывалось, что нарушения прекращения огня произошло вне зоны разведения.