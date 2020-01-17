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Трамп назвал Джулиани одним из крупнейших борцов с преступностью в истории США

Трамп назвал Джулиани одним из крупнейших борцов с преступностью в истории США
06:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп считает Руди Джулиани лучшим мэром в истории Нью-Йорка.

Президент США Дональд Трамп назвал своего личного адвоката Руди Джулиани «одним из величайших борцов с преступностью в истории нашей страны». Как передает CNN , об этом он заявил в четверг журналистам в Овальном кабинете.

«Иметь его на своей стороне - большая честь для меня», - отметил Трамп, добавив, что Джулиани сделал феноменальную работу в течение длительного периода времени в борьбе с преступностью».

«Он также был лучшим мэром в истории Нью-Йорка», - сказал президент.

Когда его спросили о письме, которое Джулиани якобы написал Президенту Украины, отметив, что он действует с ведома и согласия президента США, Трамп сказал, что не знает об этом.

«Я ничего не знаю о письме, но Руди, безусловно, является одним из крупнейших борцов с преступностью в истории нашей страны, - подчеркнул он. - Я не знал про конкретное письмо, но если он и писал письма, это не имеет большого значения».

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Как сообщалось, Комитет по разведке Палаты представителей США получил от соратника Джулиани, американского бизнесмена украинского происхождения Льва Парнаса новые документы относительно отношений Трампа и Джулиани. В частности копию письма, которое Джулиани якобы направил Владимиру Зеленскому. В нем адвокат Трампа якобы отметил, что работает «с ведома и согласия президента», и просил Зеленского о личной встрече 13-14 мая.

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США, Дональд Трамп, Борьба с преступностью, Руди Джулиани.
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