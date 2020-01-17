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Сенат официально начал судебный процесс по импичменту Трампа

Сенат официально начал судебный процесс по импичменту Трампа
03:09 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости мира:Резолюция Палаты представителей 755 объявила импичмент Дональду Трампу из-за его серьезных преступлений и проступков.

Семь "менеджеров по импичменту" от Демократической партии, назначенные накануне Палатой представителей, формально передали Верхней палате Сената США, зачитав на заседании всех сенаторов, две статьи импичмента с обвинениями против президента Трампа. Церемония состоялась 16 января.

"Резолюция Палаты представителей 755 объявляет импичмент Дональду Трампу, президенту Соединенных Штатов из-за его серьезных преступлений и проступков", - заявил с трибуны один из назначенных "менеджеров", глава Разведывательного комитета Палаты представителей Адам Шифф.

Он зачитал резолюцию, которая определяет две статьи с официальными обвинениями, вынесенными нижней палатой против президента США относительно злоупотребления властью, а также препятствования работе Конгресса. Законодатель подчеркнул, что обвинения против Трампа касаются его усилия оказать давление на Украину с целью начала расследования против бывшего вице-президента Джо Байдена и других политических конкурентов.

Шифф также официально представил всех "менеджеров по импичменту", которые будут выполнять роль прокуроров в судебном процессе в Сенате США.

Ожидается, что в четверг Сенат также приведет к присяге верховного судью Джона Робертса, который будет руководить судебным процессом импичмента в верхней палате Конгресса США.

Как сообщалось, в конце сентября 2019 года демократы в Палате представителей инициировали рассмотрение дела по импичменту президента США после того, как стало известно, что он задержал оборонную помощь Украине. Оппоненты Трампа обвинили его, в частности, в давлении на Киев с требованием начать расследование против семьи Джо Байдена, который является одним из главных оппонентов Трампа на президентских выборах в США.

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19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум статьям – злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. В Сенате процесс рассмотрения обвинений по импичменту президента США может начаться в следующий вторник, 21 января.

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США, Импичмент, Сенат, Дональд Трамп, Импичмент Дональда Трампа.
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