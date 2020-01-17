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Пятница, 17.01.2020
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НАТО получило пару новейших беспилотников RQ-4D (Видео)

НАТО получило пару новейших беспилотников RQ-4D (Видео)
19:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:НАТО получил "новейшую силу" - первые современные беспилотные самолеты-разведчики.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг принял участие в церемонии передачи НАТО двух первых беспилотных самолетов RQ-4D для наземного наблюдения в рамках программы, которая должна значительно усилить разведывательные способности всего Альянса.

Событие состоялось в пятницу на базе итальянских ВВС в городе Сигонелла (Sigonella), сообщается на сайте Североатлантического Альянса.

"Генеральный секретарь подчеркнул важность представленной системы наземного наблюдения, которая позволит командующим идентифицировать угрозы и оценивать обстановку на местности в любых погодных условиях. Он отметил, что один такой дрон может осматривать территорию, которую по размеру можно сравнить с такой страной, как Польша", - говорится в сообщении.

Как отмечается, новый невооруженный самолет наблюдения может оставаться в воздухе до 30 часов, достигать высоких широт на Севере или африканского региона Сахель, осматривать территории Ближнего Востока или региона Атлантики.

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По словам генерального секретаря, когда все из запланированных пяти беспилотных самолетов RQ-4D введут в строй, Альянс получит возможность проводить мониторинг и обеспечивать защиту сразу двух крупных регионов по всему периметру на 360 градусов вокруг себя. Эти беспилотные самолеты будут числиться в коллективной собственности НАТО и действовать в интересах всех союзников.

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К эксплуатации и обслуживанию новой беспилотной системы наземного наблюдения будут привлекаться 600 специалистов из всех стран НАТО.

"Эти самолеты являются нашей самой новейшей силой. Они - это наглядная демонстрация стремления НАТО к инновациям", - отметил Столтенберг.

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НАТО, Йенс Столтенберг, БПЛА, RQ-4D.
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