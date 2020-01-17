НАТО получило пару новейших беспилотников RQ-4D (Видео)

Новости мира:НАТО получил "новейшую силу" - первые современные беспилотные самолеты-разведчики.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг принял участие в церемонии передачи НАТО двух первых беспилотных самолетов RQ-4D для наземного наблюдения в рамках программы, которая должна значительно усилить разведывательные способности всего Альянса.

Событие состоялось в пятницу на базе итальянских ВВС в городе Сигонелла (Sigonella), сообщается на сайте Североатлантического Альянса.

"Генеральный секретарь подчеркнул важность представленной системы наземного наблюдения, которая позволит командующим идентифицировать угрозы и оценивать обстановку на местности в любых погодных условиях. Он отметил, что один такой дрон может осматривать территорию, которую по размеру можно сравнить с такой страной, как Польша", - говорится в сообщении.

Как отмечается, новый невооруженный самолет наблюдения может оставаться в воздухе до 30 часов, достигать высоких широт на Севере или африканского региона Сахель, осматривать территории Ближнего Востока или региона Атлантики.

По словам генерального секретаря, когда все из запланированных пяти беспилотных самолетов RQ-4D введут в строй, Альянс получит возможность проводить мониторинг и обеспечивать защиту сразу двух крупных регионов по всему периметру на 360 градусов вокруг себя. Эти беспилотные самолеты будут числиться в коллективной собственности НАТО и действовать в интересах всех союзников.

К эксплуатации и обслуживанию новой беспилотной системы наземного наблюдения будут привлекаться 600 специалистов из всех стран НАТО.

"Эти самолеты являются нашей самой новейшей силой. Они - это наглядная демонстрация стремления НАТО к инновациям", - отметил Столтенберг.