Заседание Комиссии Украина-НАТО: Альянс готов поддержать реформу СБУ

Новости Украины:Во время заседания Комиссии Украина-НАТО обсуждалась реформа Службы безопасности Украины.

Международные партнеры выразили поддержку комплексу реформ в секторе безопасности и обороны, которые реализуются в Украине.

Эта тема, среди прочих, стала предметом для обсуждений во время заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, которое состоялось 15 января в Брюсселе, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Как отмечается, представители СБУ приняли участие в заседании в составе официальной правительственной делегации Украины, которое возглавил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

"Очень хорошо, что реформа СБУ находится в фокусе НАТО. Альянс выразил готовность поддержать комплекс реформ сектора безопасности Украины, в том числе и СБУ. Месседж был очень четким. Для нас действительно важно ориентироваться на опыт и лучшие практики стран-членов Организации в вопросах реформирования служб внутренней безопасности", - отметил уполномоченный представитель СБУ в составе украинской делегации Сергей Пунь.

Украинская сторона поблагодарила партнеров за поддержку и заверила, что реформа сектора безопасности - один из ключевых вопросов в государстве сегодня.

"Украина должна реализовать изменения, которые сделают Службу безопасности более современной и эффективной, еще более ориентированной на контрразведывательную деятельность, борьбу с терроризмом, защиту государственного суверенитета и тому подобное. И именно на это направлен законопроект по реформе СБУ, который сегодня готовится к рассмотрению в парламенте", - добавил Пунь.

Представители НАТО, со своей стороны, выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства. И отметили, что активизация мер, направленных на борьбу с коррупцией, обеспечение независимости судебной ветви власти и реформирования СБУ, является крайне актуальными для Украины.

Также международные партнеры по НАТО ожидают, что в ближайшее время, в частности, в рамках запланированного на конец текущего месяца заседания Совместной рабочей группы высокого уровня Украина-НАТО по вопросам военной реформы, будут представлены основные направления реформирования Службы безопасности Украины. Партнерская сторона заверила украинскую делегацию в неизменной поддержке НАТО нашего государства на пути реформирования.