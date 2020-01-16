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Кулеба заявил, что Венгрия не является проблемой Украины в отношениях с НАТО

Кулеба заявил, что Венгрия не является проблемой Украины в отношениях с НАТО
12:12 Сегодня Телеграф Європейська правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Дмитрий Кулеба говорит, что в отношениях НАТО и Украины нет проблем из-за Венгрии.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба считает, что есть все основания с оптимизмом смотреть на дальнейшее развитие отношений между Украиной и Венгрией. Об этом он заявил во время встречи с прессой по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

"Венгрия сейчас не является проблемой в наших отношениях с НАТО, с Венгрией у нас сейчас есть осторожный оптимизм. С начала года некоторые вещи произошли, которые дают нам возможность рассчитывать на дальнейшие совместные шаги - и Украины, и Венгрии - по урегулированию ситуации", - сказал чиновник.

Он напомнил, что создана Украинско-венгерская межправительственная комиссия, которую он возглавляет вместе министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

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"Я с нетерпением ожидаю нашей встречи, где мы, безусловно, будем говорить не только о развитии торговли, но и о путях выхода из ситуации, в которой мы уже два года находимся", - отметил украинский вице-премьер.

В то же время Кулеба отметил, что не отходит от позиции защиты интересов Украины и намерен обсудить это во время встречи с венгерскими коллегами.

"Такое решение и выход из кризиса (в отношениях) должно учитывать как интересы Украины, так и Венгрии. Это не будет возвратом в ту ситуацию, которая существовала до принятия Верховной радой закона об образовании. Но надо искать компромиссы. Безусловно, будем искать и идти на компромиссы, и ожидаем, что и венгерская сторона также будет идти на компромиссы. Нам нужно общее решение, которое будет учитывать интересы обеих сторон", - отметил украинский чиновник.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан недавно заявил, что для изменения отношений с Украиной нужна его встреча с Владимиром Зеленским.

Напомним, новый формат отношений НАТО с партнерами не снизит уровень сотрудничества с Украиной. 

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НАТО, Венгрия, Евроинтеграция, Дмитрий Кулеба.
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