Кулеба: Украина обсуждает с НАТО доступ к системе оборонных закупок

Новости Украины:В НАТО существует система закупки товаров оборонного характера, которая позволяет не только покупать такие товары, но и продавать свои.

Во время заседания Комиссии Украина-НАТО обсуждался вопрос допуска Украины к системе оборонных закупок Альянса. Об этом сегодня в ходе встречи с прессой в штаб-квартире НАТО заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы детально обсудили то, каким образом Украина получит доступ к системе закупок оборонной продукции, которая существует в НАТО, потому что мы хотим создать новые возможности для украинских экспортеров, продавать свою продукцию странам-членам НАТО", - сказал Кулеба.

Он отметил, что в НАТО существует система закупки товаров оборонного характера, подобная украинской системе ProZorro, которая позволяет не только покупать такие товары, но и продавать свои.

"С закупкой уже проще. А вот с продажами на этой платформе нужно еще принять некоторые шаги, в частности, научить украинские компании и украинских производителей, как попадать в эту систему, как в ней работать, как продавать свои товары и зарабатывать деньги. Мы обсуждали с Альянсом, каким образом нам организовать такие тренинги", - рассказал украинский чиновник.

Он отметил - для того, чтобы Украина в полной мере приобщилась к системе таких закупок НАТО, нужно провести в Брюсселе большую презентацию для союзников, чтобы они лучше понимали возможности Украины. Для этого в НАТО уже существуют определенные форматы, которые обсуждались сегодня.

Кулеба подчеркнул, что категории украинских производителей, которые будут привлекаться к такому сотрудничеству, нельзя сужать только производителями оружия.

"Речь идет о любом оборудовании или вещах, связанных с оборонным сектором. Они (НАТО) получат дополнительный эффективный инструмент для увеличения своих продаж. Мы, со своей стороны, получим инструмент мотивации украинских производителей производить продукцию, соответствующую НАТО, потому что они видят, что могут покупать. Это взаимовыгодная история для всех, и мы с НАТО проговаривали уже определенные конкретные вещи, каким образом мы можем в эту систему зайти", - подчеркнул чиновник.