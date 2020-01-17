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СМИ: Польша в ЕС добивается расширения санкций против РФ

СМИ: Польша в ЕС добивается расширения санкций против РФ
22:22 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Польша добивается расширения санкций ЕС за "выборы" в Крыму.

ЕС не смог договориться о расширении дипломатических санкций за проведенные прошлой осенью незаконные выборы в Крыму из-за сопротивления Кипра. Польша, которую поддерживает несколько стран, пытается преодолеть это вето.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Польское радио" со ссылкой на источники.

Польша предлагала внести семь человек, ответственных за проведение выборов, в санкционный список ЕС с запретом въезда в блок и замораживанием активов в Европе. Тогда страны ЕС согласились, но когда начался технический процесс имплементации, Кипр заявил о своих предостережениях - хотя якобы без конкретного обоснования.

Многие дипломаты связывали сопротивление Кипра с усилиями этой страны по внедрению санкций против лиц, ответственных за турецкие бурения в кипрских территориальных водах. А потому, что часть стран ЕС отнеслась к этому неохотно, Кипр не согласился на расширение санкций против РФ.

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Польша пытается разделить эти два вопроса, чтобы ограничения ЕС за незаконные выборы в Крыму вступили в силу как можно быстрее, говорится в материале.

Как сообщалось ранее, 8 сентября в аннексированном Крыму незаконно провели выборы депутатов в оккупационные "Государственный совет Республики Крым" и "местные советы".

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ЕС, Польша, Санкции, Оккупированный Крым.
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