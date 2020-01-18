Продавал огромную базу данных: в Нидерландах поймали преступника

Новости мира:Полиция Нидерландов задержала мужчину, который продавал 12 миллиардов украденных паролей.

Правоохранители задержали в нидерландском городе Арнем мужчину, который предлагал базу данных с около 12 миллиардами логинов и украденных паролей.

Об этом сообщает NOS.

"Полиция задержала 22-летнего мужчину из города Арнем по подозрению в предложении покупки около 12 миллиардов логинов и украденных паролей", - говорится в сообщении.

Все желающие могли за деньги смотреть и загружать упомянутую базу данных.

Как сообщает NOS, в ходе обыска правоохранители нашли в квартире подозреваемого специальную аппаратуру.

По данным следствия, мужчина играл роль посредника.

Отмечается, что задержание произошло еще в среду благодаря сотрудничеству нидерландской полиции вместе с ФБР и правоохранителями из Британии и Германии.

Сам сайт, на котором человек вывешивал объявление, уже не работает. Продолжается следствие.