Нелегалов практически нет: в ЕС поделились рекордными показателями

Новости мира:Количество нелегальных мигрантов в ЕС в 2019 было самым низким за семь лет.

Количество нелегальных мигрантов, прибывших в Евросоюз в течение 2019 года, сократилось до самого низкого уровня с 2013 года.

Об этом заявил директор Агентства по охране внешних границ ЕС Frontex Фабрис Леггери, сообщает DW.

Так, по данным Frontex, нелегальная миграция снизилась на 92 процента по сравнению с рекордным наплывом в 2015 году, это произошло прежде всего благодаря значительному сокращению количества мигрантов, которые пытались добраться по Средиземному морю из Северной Африки к берегам Италии и Испании.

В то же время увеличилось количество мигрантов, которые пытались попасть в ЕС через его восточные границы — Грецию, Болгарию и Кипр. Там количество пересечений границы нелегальными мигрантами в прошлом году было на 46 процентов больше, чем в 2018 году, отмечают в Frontex. Такая же тенденция прослеживалась в Хорватии и Венгрии.

По словам Леггери, чаще всего пытались попасть в ЕС афганцы и сирийцы. Все более неблагоприятные условия для афганцев в Иране и Пакистане, как отмечается, также стимулировали их миграцию.

Количество мигрантов, которых из стран ЕС депортировали в страны их происхождения, выросло. Как отметил глава Frontex, в прошлом году в страны происхождения вернули почти 16 тысяч человек. Многих из них вернули на родину коммерческими авиарейсами, что Леггери назвал "чрезвычайно эффективным" методом.

Больше всего вернули домой мигрантов из таких стран, как Германия, Италия, Франция и Бельгия, а основными странами, которые принимали обратно своих граждан, были Албания, Тунис и Грузия.

Основанное в 2004 году агентство Frontex со штаб-квартирой в Варшаве анализирует миграционные потоки и предоставляет техническую и экспертную поддержку в охране границы странам, вдоль которых проходят внешние границы ЕС, в частности Италии и Греции. На данный момент продолжается формирование постоянного резерва Frontex, его численность до 2027 года должна составлять 10 тысяч человек. Frontex должен иметь возможность предоставлять, при необходимости, помощь и за пределами границ ЕС. Тем временем наплыв нелегальных мигрантов в Евросоюз в последние годы уменьшается.