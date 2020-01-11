У берегов Греции перевернулась лодка с мигрантами: есть погибшие

Новости мира:Греческие власти заявили, что им удалось спасти свыше двух десятков мигрантов.

Порядка 12 мигрантов утонули у берегов Греции после того, как их лодка перевернулась. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в береговой охране Греции, им удалось спасти 21 человека. Корабли вместе с вертолетами проводили поисковые работы на юго-западе от острова Паксос, пытаясь найти выживших. Власти Греции заявили, что в лодке находилось порядка 50 мигрантов.

Греческие власти заявили, что они прибыли в район после получения сигнала бедствия с тонувшей лодки.

Власти Греции постоянно сообщают о переполненных лодках с мигрантами, которые плывут из Турции на восток.

По данным агентства ООН по делам беженцев, в 2019 году в Грецию прибыли около 74 500 мигрантов и беженцев, большинство из которых - по морю.

Как сообщалось ранее, Британские пограничники спасли 49 мигрантов в Ла-Манше.