Скачать
Суббота, 11.01.2020
Загороднюк о трагедии PS752: Одно дело - политическое признание факта, а другое - как это все было
Загороднюк о трагедии PS752: Одно дело - политическое признание факта, а другое - как это все было
Трагедия PS752: Офис генпрокурора изменил квалификацию уголовного преступления
PS752: изменена квалификация уголовного преступления
Битва титанов Суперлиги завершилась в пользу Химика (Видео)
Битва титанов Суперлиги завершилась в пользу Химика (Видео)
Умер Нил Пирт - барабанщик легендарной канадской рок-группы "Rush"
Умер барабанщик группы Rush Нил Пирт

У берегов Греции перевернулась лодка с мигрантами: есть погибшие

У берегов Греции перевернулась лодка с мигрантами: есть погибшие
17:01 Сегодня Телеграф

Новости мира:Греческие власти заявили, что им удалось спасти свыше двух десятков мигрантов.

Порядка 12 мигрантов утонули у берегов Греции после того, как их лодка перевернулась. Об этом сообщает Reuters. 

Как сообщили в береговой охране Греции, им удалось спасти 21 человека. Корабли вместе с вертолетами проводили поисковые работы на юго-западе от острова Паксос, пытаясь найти выживших. Власти Греции заявили, что в лодке находилось порядка 50 мигрантов. 

Греческие власти заявили, что они прибыли в район после получения сигнала бедствия с тонувшей лодки.

Военные Туниса спасли из моря 53 мигранта

Власти Греции постоянно сообщают о переполненных лодках с мигрантами, которые плывут из Турции на восток. 

По данным агентства ООН по делам беженцев, в 2019 году в Грецию прибыли около 74 500 мигрантов и беженцев, большинство из которых - по морю.

Как сообщалось ранее, Британские пограничники спасли 49 мигрантов в Ла-Манше.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мигранты, Греция, Турцыя, Паксос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 11 января - приметы и обряды на Страшной день, День избиения младенцев
02 Российский корабль попытался "задавить" американский эсминец (Видео)
03 Лунное затмение 2020: онлайн-трансляция "Волчьей луны" (Видео)
04 Крушение украинского лайнера: в Иране нашли виновного
05 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 12 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Макрон приедет в Киев
Макрон приедет в Киев
Ноябрьский дождь: синоптики дали прогноз на выходные
Ноябрьский дождь: прогноз погоды на выходные
Гончарук объявил &quot;год детенизации украинской экономики&quot;
Гончарук объявил "год детенизации украинской экономики"
&quot;Мы не удивлены&quot;: появились фото грустной королевы Елизаветы II за рулем авто (Фото)
"Мы не удивлены": появились фото грустной королевы Елизаветы II за рулем авто (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь