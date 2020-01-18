Британцы придумали, как заряжать электротакси прямо на улице

Новости мира:В Британии протестируют беспроводную зарядку для электротакси.

В британском городе Ноттингхем протестируют беспроводную зарядку на улице для электрических такси.

Об этом сообщает Sky News.

"Беспроводная зарядка на улице для электрических такси впервые будет протестирована в Великобритании", - говорится в сообщении.

Как сообщает Sky News, такая зарядка будет установлена на остановке такси рядом с железнодорожной станцией в городе Ноттингхем.

В десяти авто такси будет также установлено специальное оборудование, которое позволит заряжать батареи в автомобиле, которые припаркуются на пяти специальных металлических листах.

Таким образом таксисты смогут заряжать батареи электромобиля во время ожидания следующего клиента.

Отмечается, что тестовый период продлится шесть месяцев.

Если эксперимент окажется успешным, технология станет доступной для общественности.