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Британцы придумали, как заряжать электротакси прямо на улице

Британцы придумали, как заряжать электротакси прямо на улице
11:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Британии протестируют беспроводную зарядку для электротакси.

В британском городе Ноттингхем протестируют беспроводную зарядку на улице для электрических такси.

Об этом сообщает Sky News.

"Беспроводная зарядка на улице для электрических такси впервые будет протестирована в Великобритании", - говорится в сообщении.

Как сообщает Sky News, такая зарядка будет установлена на остановке такси рядом с железнодорожной станцией в городе Ноттингхем.

В десяти авто такси будет также установлено специальное оборудование, которое позволит заряжать батареи в автомобиле, которые припаркуются на пяти специальных металлических листах.

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Таким образом таксисты смогут заряжать батареи электромобиля во время ожидания следующего клиента.

Отмечается, что тестовый период продлится шесть месяцев.

Если эксперимент окажется успешным, технология станет доступной для общественности.

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Великобритания, Такси, Беспроводная зарядка, Электротакси, Ноттингхем.
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