"Никаких согласований с ЕС": британский бизнес призывают готовиться к новым правилам торговли

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид заявил, что после Brexit никаких торговых согласований с ЕС не будет.
Об этом сообщает BBC.
"Британский министр финансов предупредил производителей, что согласований с правилами ЕС после Brexit не будет и призвал бизнес приспособиться к новым британским правилам", - говорится в сообщении.
В то же время министр подчеркнул, что не для всех сфер бизнеса пойдёт на пользу выход Великобритании из Евросоюза. Однако он не уточнял, о каких именно правилах ЕС идет речь и каких конкретно отраслей производства это коснётся.
В то же время в британской Федерации еды и напитков одним из последствий Brexit прогнозируют рост цен на продукты.
Как сообщалось, выход Великобритании из ЕС состоится 31 января.