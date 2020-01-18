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"Никаких согласований с ЕС": британский бизнес призывают готовиться к новым правилам торговли

"Никаких согласований с ЕС": британский бизнес призывают готовиться к новым правилам торговли
17:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Лондон предупредил, что после Brexit будет торговать только по британским нормам.

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид заявил, что после Brexit никаких торговых согласований с ЕС не будет.

Об этом сообщает BBC.

"Британский министр финансов предупредил производителей, что согласований с правилами ЕС после Brexit не будет и призвал бизнес приспособиться к новым британским правилам", - говорится в сообщении.

В то же время министр подчеркнул, что не для всех сфер бизнеса пойдёт на пользу выход Великобритании из Евросоюза. Однако он не уточнял, о каких именно правилах ЕС идет речь и каких конкретно отраслей производства это коснётся.

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В то же время в британской Федерации еды и напитков одним из последствий Brexit прогнозируют рост цен на продукты.

Как сообщалось, выход Великобритании из ЕС состоится 31 января.

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ЕС, Великобритания, Brexit, Саджид Джавид.
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