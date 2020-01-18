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В Дюссельдорфе провели самую масштабную эвакуацию со времен Второй мировой

В Дюссельдорфе провели самую масштабную эвакуацию со времен Второй мировой
19:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Дюссельдорфе эвакуировали более 11 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой.

В немецком Дюссельдорфе на время операции по обезвреживанию бомбы в пятницу эвакуировали более 11 тысяч человек.

Об этом в субботу, 18 января, сообщает Rheinische Post.

"Более 11 000 человек должны были покинуть свои дома", - говорится в сообщении.

Эвакуация проводилась в радиусе 500 м от места нахождения бомбы. Власть вывезла в безопасное место всех жителей района, включая граждан, которые находятся в двух домах для престарелых.

Кроме того, всем людям в радиусе одного километра было поручено держать двери и окна закрытыми и не выходить на улицу.

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Всего около 31 тыс. людей оказались в "сфере влияния" - это была самая большая эвакуация в Дюссельдорфе после Второй мировой войны.

В субботу, когда операция была успешно завершена, люди смогли вернуться домой.

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Британскую бомбу весом в 10 центнеров времен Второй мировой войны обнаружили в пятницу на строительной площадке, где работал экскаватор.

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Все по теме:

Германия, Бомба, Эвакуация, Дюссельдорф.
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