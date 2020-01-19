Путин и Меркель в Берлине поговорили на русском языке: видео

Новости мира:Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель пообщались на русском языке во время международной конференции по Ливии в Берлине.

Канцлер Германии Ангела Меркель пообщалась на русском языке с президентом России Владимиром Путиным во время международной конференции по Ливии в Берлине. Об этом в своем Twitter сообщил входящий в кремлевский пул журналист 19 января.

Обмен репликами состоялся сразу по прибытии Путина на конференцию. Его встречали канцлер Германии и генсек ООН Антониу Гутерриш. Во время позирования для совместной фотографии Гуттериш что-то сказал Путину.

"Он с тобой говорит по-русски?", - спросила у российского президента Ангела Меркель. "Чуть-чуть", - ответил Путин.

Меркель: Он с тобой говорит по-русски?

Путин: Чуть-чуть.

Путин, Меркель и Гутерреш в Берлине общаются на русском языке pic.twitter.com/5c8x2m9wKz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 января 2020 г.

Напомним, Международная конференция по урегулированию в Ливии проходит в Берлине. В форуме помимо сторон конфликта принимают участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, госсекретарь США Майк Помпео и представители ряда других государств. Берлинская конференция проходит после межливийских переговоров в Москве 13 января.