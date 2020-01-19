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Путин и Меркель в Берлине поговорили на русском языке: видео

Путин и Меркель в Берлине поговорили на русском языке: видео
19:22 Сегодня Телеграф

Новости мира:Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель пообщались на русском языке во время международной конференции по Ливии в Берлине.

Канцлер Германии Ангела Меркель пообщалась на русском языке с президентом России Владимиром Путиным во время международной конференции по Ливии в Берлине. Об этом в своем Twitter сообщил входящий в кремлевский пул журналист 19 января.

Обмен репликами состоялся сразу по прибытии Путина на конференцию. Его встречали канцлер Германии и генсек ООН Антониу Гутерриш. Во время позирования для совместной фотографии Гуттериш что-то сказал Путину.

"Он с тобой говорит по-русски?", - спросила у российского президента Ангела Меркель. "Чуть-чуть", - ответил Путин.

Напомним, Международная конференция по урегулированию в Ливии проходит в Берлине. В форуме помимо сторон конфликта принимают участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, госсекретарь США Майк Помпео и представители ряда других государств. Берлинская конференция проходит после межливийских переговоров в Москве 13 января.

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Ангела Меркель, ФРГ, Берлин, Владимир Путин.
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