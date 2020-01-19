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Макрон обеспокоен переброской иностранных наемников в Триполи

Макрон обеспокоен переброской иностранных наемников в Триполи
19:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Президент Франции Эмманюэль Макрон выражает обеспокоенность в связи с отправкой в Ливию вооруженных группировок из Сирии и выступает против этого.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье заявил, что обеспокоен сообщениями об отправке Турцией иностранных наемников в Ливию.

"Я должен заявить о серьезной обеспокоенности, вызванной прибытием в Триполи сирийских и других иностранных наемников. Этому нужно положить конец", - приводит его слова радиостанция "Франс-энфо". Речь идет о выдержках выступления Макрона на конференции в Берлине по Ливии, распространенных Елисейским дворцом.

Макрон подчеркнул, что задача ООН - согласовать условия для прекращения боевых действий в Ливии. При этом он отметил, что все стороны должны воздерживаться от шагов, усугубляющих конфликт.

"ООН следует согласовать условия для реального прекращения огня. При этом ни одна из сторон конфликта не должна выдвигать предварительные условия. Нам же всем нужно воздерживаться от мер, которые бы поставили под угрозу прекращение боевых действий, подогревали бы конфликт и создавали бы новые угрозы для ливийцев и для всех нас", - добавил президент Франции.

В Берлине стартовала международная конференция по Ливии

Турция в Ливии поддерживает признанное ООН правительство, находящееся в Триполи. Ему противостоят силы маршала Халифы Хафтара. Ранее в январе поступали сообщения о начале переброске Анкарой военных и ополченцев в Ливию.

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Сирия, Турция, Ливия, Эмманюэль Макрон, Война в Ливии.
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