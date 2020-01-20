Альтернативной медицине - быть: литовский парламент принял важный закон

Новости мира:Дельфинотерапия, акупунктура и лечение пиявками станут в Литве лицензируемой деятельностью.

Сейм Литвы узаконил альтернативную медицину, приняв закон о дополнительном и альтернативном здравоохранении.

Это удалось сделать со второго голосования, во время первого не хватило голосов в поддержку этого законопроекта, выдвинутого Министерством здравоохранения.

Закон вступит в силу с 2021 года. Его еще должен подписать президент.

Министерство отмечает, что сейчас альтернативная медицина не регламентируется вовсе, это создает возможности для процветания шарлатанов, мошенников, а люди, которые понесли ущерб, не могут требовать компенсаций. Критики закона утверждают, что парламент узаконивает не основанную на науке практику.

Новый закон определяет практики, не входящие в понятие классической медицины, к ним будут выдвигаться требования безопасности и качества. Среди альтернативных медицинских услуг названы дельфинотерапия, акупунктура, канитерапия (терапия с собаками), герудотерапия (лечение пиявками). Это станет лицензируемой деятельностью. Лица, которые будут предоставлять такие услуги, должны будут обладать образованием, в зависимости от сферы, в которой работают: медицинским, реабилитационным, фармацевтическим, акушерским, косметологическим, эдукологическим и другими.