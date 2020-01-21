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Неожиданный проигрыш: Правительство Британии проиграло голосование по Brexit

Неожиданный проигрыш: Правительство Британии проиграло голосование по Brexit
10:34 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Twitter

Новости мира:Правительство Великобритании впервые проиграло голосование в Палате лордов.

Правительство Великобритании потерпело свое первое поражение с момента досрочных выборов в декабре и проиграло голосование в Палате лордов по соглашению о выходе страны из ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Члены верхней палаты британского парламента 270 голосами за против 229 поддержали призывы предоставить гражданам ЕС физический документ как доказательство того, что они имеют право жить в Британии после ее выхода из блока.

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Они также проголосовали за лишение министров права решать, какие решения Суда ЕС могут быть проигнорированы или отменены судами и трибуналами Великобритании.

Правительство будет пытаться вернуть эти положения, когда законопроект вернется в Палату общин.

Имея большинство в 80 человек, правительство будет уверено, что добьется своего.

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Законопроект о выходе из ЕС, который открывает путь для выхода Британии из блока с соглашением 31 января, был одобрен депутатами в начале этого месяца без каких-либо изменений.

Но, несмотря на свою решительную победу на декабрьских всеобщих выборах, консерваторы не имеют большинства в Палате лордов.

Любые изменения в законодательстве, внесенные Палатой лордов, должны вернуться в Палату общин для утверждения и все еще могут быть отменены.

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ЕС, Великобритания, Палата лордов, Brexit.
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