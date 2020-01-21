Украинский тризуб в списке экстремистской символики: Лондон "осознал" и "сожалеет"

Новости Украины:Британия "сожалеет", что внесла украинский тризуб в список экстремистской символики.

Официальный Лондон принял во внимание, что нанес обиду Украине фактом занесения украинского Государственного Герба – тризуба – в "руководство по противодействию экстремизма".

Заявление представителя британского правительства по этому поводу в ответ на заявление МИД Украины размещена на странице Посольства Великобритании в Facebook.

"Мы осознаем и сожалеем из-за обиды, нанесенной появлением украинского Тризуба в "Наглядном пособии" британской полиции", - говорится в заявлении.

В ней отмечается, что в полиции уже объяснили, что в этом документе "четко указано, что много символов, приведенных в нем, не представляет интерес в борьбе с терроризмом".

Также содержится утверждение, что британские власти глубоко уважают официальные символы украинской государственности, в частности Государственные Флаг, Герб и Гимн Украины.

"Мы признаем, что Тризуб как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины", - говорится в заявлении.

В заметке также уверяется, что Британия остается на позициях полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. И надеется на углубление двусторонних отношений в предстоящие годы.

Никаких упоминаний о том, останется ли полицейский пособие в том виде, в котором вышел, или этот момент будет изъято, в заявлении пресс-секретаря нет.

Как сообщалось ранее, что МИД Украины 20 января заявило, что ожидает официальный комментарий от британского Форин Офиса и полиции относительно включения трезубца до антитеррористического пособия и в случае подтверждения этого факта требует удаления из него украинской государственной символики. Того же дня Союз украинцев в Великобритании (СУБ) также призвал убрать украинский трезубец из руководства по противодействию экстремизму для британских медработников и учителей.