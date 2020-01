Киев требует удалить тризуб из британского пособия по экстремизму

Украинское посольство в Великобритании требует от местной полиции убрать трезубец из пособия о террористических организациях. Об этом сообщило украинское дипломатическое представительство.

Там сделали акцент на том, что трезубец - это герб Украины, один из ее конституционных символов. В посольстве назвали данную ситуацию абсурдной.

"Нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить трезубец с пособия и официально извиниться", - говорится в сообщении.

Кроме трезубца в антитеррористическое пособие вошло ряд организаций, которые не имеют отношения к насилию. К примеру в этом пособии находится и "Гринпис" и ряд националистических организаций.

В разделе "Татуировки" можно найти украинский тризубец, который подписанный как националистический. В этот список также вошла и символика полка "Азов".

Власти Великобритании разослали это пособие учителям и медработникам в рамках программы по борьбе с экстремизмом.

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 19, 2020