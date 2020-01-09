Урегулирование ситуации на Ближнем Востоке: Столтенберг назвал "лучший способ борьбы с терроризмом"

Новости мира:НАТО изыскивает подходящее решение для урегулирования на Ближнем Востоке.

Североатлантический альянс в настоящий момент находится в поиске решения ближневосточного конфликта, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"В настоящий момент мы рассматриваем разные варианты, нам нужно правильное решение о задействовании сил НАТО и ее союзников, нам нужно обсудить это (решение конфликта - Ред.) со странами региона", - заявил Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Он отметил, что "лучший способ борьбы с терроризмом - это дать местным силам самим бороться с терроризмом", а не "подключать войска НАТО к военным операциям".

Столтенберг напомнил, что на этой неделе он обсудил с главой иракского правительства Адилем Абдулом Махди проблемы помощи НАТО в борьбе с терроризмом в Ираке.

В ночь на 8 января силы иранского Корпуса стражей Исламской революции нанесли ракетный удар по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

Ракетные удары по базам США в Ираке стали ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.