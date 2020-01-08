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СМИ: Американцам не нравятся действия Трампа в Иране

СМИ: Американцам не нравятся действия Трампа в Иране
14:53 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Американцы очень критично настроены касательно политики Дональда Трампа в Иране и ожидают войны.

Американская общественность все более критично относится к политике президента Дональда Трампа по Ирану после того, как он приказал американским военным убить иранского военного командира; еще больше взрослых американцев ожидают, что США окажутся в состоянии войны с Ираном. Как сообщает Reuters и Ipsos.

Национальный опрос общественного мнения показал, что 53% взрослых американцев не одобряют действия Трампа в отношении Ирана. Это на 9 процентных пунктов больше, чем в аналогичном опросе, проведенном в середине декабря.

Количество взрослых, которые "решительно не одобряют" действия Трампа в Иране - 39%. Это на 10 процентных пунктов больше по сравнению с декабрьским опросом.

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Неодобрение политики президента США в течение последнего месяца возросло в основном среди демократов и тех, кто не поддерживает никакие партии. Среди республиканцев уровень не изменился. 9 из 10 демократов не одобряют действия Трампа в Иране, а то время как среди республиканцев не поддерживает Трампа только каждый десятый.

Опрос проводился 6-7 января, вскоре после того, как Трамп приказал нанести удар в Ираке, в результате которого был убит иранский командующий Касем Сулеймани.

Согласно опросу, общая популярность Трампа осталась стабильной после удара по Сулеймани: 41% опрошенных одобряют его работу в должности и 54% не одобряют.

Американцы также оказались значительно более обеспокоенными риском войны с Ираном. Отдельный опрос Reuters и Ipsos, проведенный 3-6 января, показал, что 41% считают Иран "неизбежной угрозой" для Соединенных Штатов. Это на 17 процентных пунктов больше по сравнению с аналогичным опросом, проведенным в мае 2019 года.

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Также выяснилось, что 71% американцев считают, что США будут воевать с Ираном в течение следующих нескольких лет. Это на 20 процентных пунктов больше, чем в мае.

Опрос проводился онлайн на английском языке на всей территории Соединенных Штатов. Он собрал ответы 1108 взрослых граждан 6-7 января и 1 005 взрослых в опросе 3-6 января. Погрешность составляет около 4%.

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США, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп.
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