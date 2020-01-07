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Трамп получил верительные письма от украинского посла

Трамп получил верительные письма от украинского посла
11:26 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Посол Украины в США Ельченко вручил верительные грамоты Трампу.

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Владимир Ельченко вручил верительные грамоты Президенту США Дональду Трампу.

Об этом Посольство Украины в США сообщает в Facebook.

"Это честь для меня - представлять Украину в Соединенных Штатах Америки, всегда непоколебимых в поддержке нашей независимости. Украинцы никогда этого не забудут. Наше стратегическое партнерство будет расти на пользу обеим нациям", - заявил Ельченко.

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Как известно, 19 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

Перед этим Ельченко занимал должности постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и посла Украины в Ямайке (по совместительству).

19 июля с должности посла Украины в США был уволен Валерий Чалый.

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Все по теме:

Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Ельченко.
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