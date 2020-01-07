СМИ: Штаты готовят санкции против Ирака

Новости мира:Администрация США приступила к подготовке пакета санкций против Ирака.

Администрация США начала работу по подготовке возможных санкций против Ирака на случай, если Багдад потребует вывода американских войск с его территории, сообщила во вторник газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Участие в подготовке принимают участие как сотрудники аппарата президента США Дональда Трампа, так и эксперты министерства финансов. Вместе с тем, решение о введении санкций еще не принято, вся работа носит предварительных характер, говорится в сообщении.

Один из источников издания отметил, что Вашингтон готов "немного" подождать с введением ограничительных мер, пока власти Ирака не отреагировали на резолюцию иракского парламента о выдворении с территории страны всех иностранных войск, принятую в минувшее воскресенье.

Багдад столкнется с небывалыми санкциями, если власти Ирака примут решение о выводе американских войск из страны, заявил в ответ на решение иракского парламента Трамп, слова которого приводит газета.

"Если они займут враждебную и неприемлемую для нас позицию, то мы введем очень серьезные санкции", - сказал Трамп на борту президентского самолета, возвращаясь в Вашингтон из своей резиденции, где проводил отпуск.

При этом он отметил, что эти санкции будут значительно более жесткими, чем санкции против Ирана.

Трамп также сказал, что США не выведут свои войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за построенную на американские средства военно-воздушную базу, которая обошлась в миллиарды долларов.