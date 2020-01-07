Некоторые военные США не могут пользоваться телефонами: причины

Новости мира:Военным 82-й воздушно-десантной дивизии США запретили пользоваться телефонами.

Военнослужащим сил быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии США, которых перебрасывают в регион Персидского залива, запретили пользоваться мобильными телефонами.

Об этом заявил подполковник армии США Майкл Бернс, передает CNN.

Он сообщил, что военным запрещено брать с собой телефоны или любые другие электронные устройства, которые могли бы раскрыть их местонахождение. Это решение касается именно 82-й дивизии, поскольку силы быстрого реагирования могут часто менять местоположение.

Бернс отметил, что его подразделение пытается информировать семьи военнослужащих о дислокации и для личного состава вскоре будут созданы специальные телефонные центры.

В то же время подполковник армии США признал, что такое решение является довольно необычным, учитывая, что военнослужащим США за рубежом разрешено пользоваться телефонами и другими гаджетами.