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Нападение на посольство США в Ираке: РФ и Китай опять блокируют заявления Совбеза ООН

Нападение на посольство США в Ираке: РФ и Китай опять блокируют заявления Совбеза ООН
03:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Россия и Китай заблокировали заявление СБ ООН об осуждении атаки на посольство США в Ираке

Совет Безопасности пока не обсуждала эскалацию конфликта между Ираном и США и вряд ли сможет выработать единую заявление по убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил в понедельник российский постпред при ООН Василий Небензя, передает УНН со ссылкой на российское госинформагентство ТАСС.

"Мы не обсуждали это, особенно сегодня. И вы прекрасно понимаете, что перспективы такого заявления нулевые", — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь в беседе с журналистами также не подтвердил возможность созыва отдельного заседания СБ ООН по этой теме.

"Китай будет работать с другими членами Совета Безопасности, чтобы сделать все возможное для предотвращения эскалации", — добавил он.

Зеленский и Помпео поговорили о ситуации на Ближнем Востоке

Небензя также сообщил, что Москва и Китай заблокировали заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке, так как оно не учитывало удар США в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

Ранее постоянное представительство США при ООН обвинил Россию и Китай в блокировании заявления по совершенной 31 января атаке на американское посольство в Ираке и подрыве доверия в Совете Безопасности.

"Турбулентность нарастает": Генсек ООН прокомментировал последние события в мире

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после того, как в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. В Иране в ответ объявили о дальнейшем выходе из "ядерной сделки" и ударах возмездия по объектам США и Израиля. В свою очередь, президент США пригрозил ударить по более полсотни объектов, представляющих ценность для Ирана. После этого госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не планирует совершать военные преступления.

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Китай, США, Россия, Ирак, Совбез ООН, Василий Небензя.
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