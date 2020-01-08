Демократы отреагировали на обстрелы американских баз в Ираке

Новости мира:Представители Демократической партии США поделились своим мнением касательно обстрелов американских баз в Ираке

Претендент на кандидата в президенты от демократов, бывший вицепрезидент США Джо Байден отказался комментировать атаку Ирана на две военные базы в Ираке, но молится за американских военных. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я воздерживаюсь от комментирования новостей, пока мы не узнаем больше, - написал он в Twitter, - но я скажу одно: Джилл и я молимся за наших военных и американцев за рубежом".

Другой претендент от демократов Питер Буттиджедж отметил в Twitter, что "сегодня ночью американцы в Ираке находятся под обстрелом. Мои молитвы с ними, их близкими и семьями".

Сенатор Элизабет Уоррен отметила, что "это напоминание, почему нам нужна деэскалация напряжения на Ближнем Востоке".

"Американский народ не хочет войны с Ираном", - подчеркнула она.

Как известно, в ночь на 3 января США устроили ракетный обстрел в районе Международного аэропорта Багдада — в результате этого, в частности, был убит командир элитного подразделения "Эль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

8 января американскую военную базу в Ираке обстреляли ракетами. Ответственность за это взял на себя Корпус стражей Исламской революции Ирана. В своем заявлении они призвали американские войска выйти с территории Ирака, как это решил парламент страны в воскресенье, 5 января.

В Пентагоне подтвердили атаку и заявили, что целями атаки были по меньшей мере две военных базы: на западе Ирака в провинции Анбар и в Эрбиле, столице Иракского Курдистана.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по американским целям в Ираке.