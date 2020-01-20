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"Оскорбляет чувства миллионов людей": МИД отреагировало на появление трезубца в списке экстремистской символики

"Оскорбляет чувства миллионов людей": МИД отреагировало на появление трезубца в списке экстремистской символики
16:30 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:МИД отреагировал на появление украинского трезубца в списке экстремистской символики полиции Британии.

Министерство иностранных дел Украины ожидает ответ от компетентных органов Великобритании относительно появления в списке экстремистской символики украинского трезубца.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД о включении украинской государственной символики в "Руководство по противодействию экстремизму".

"В МИД Украины приняли во внимание сообщения средств массовой информации Великобритании, что в "Руководство по противодействию экстремизму", распространенное британскими правоохранительными органами, были включены Украинский Государственный герб - трезубец", - говорится в сообщении.

В МИД заявили, что Государственный герб Украины берет свое начало с Киевской Руси и является одним из символов единства украинцев.

"Он широко используется государственными органами власти и общественностью. Любое увязывание Государственного герба Украины с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами", - отметили украинские дипломаты.

Киев требует удалить тризуб из британского пособия по экстремизму

"Сейчас мы ожидаем официальный комментарий британского Форин Офиса и полиции. Исходим из того, что он будет обнародован в ближайшее время. В случае подтверждения упомянутого факта требуем исключить украинскую государственную символику из руководства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, посольство Украины в Великобритании выразило возмущение британским "пособием по противодействию экстремизму", где украинский трезубец фигурирует в списке экстремистской символики. Руководство по экстремизму, подготовленное британскими правоохранителями, было обнародовано изданием Guardian 17 января.

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Кроме трезубца там фигурирует и символика украинского батальона "Азов". Журналисты обратили внимание, что пособие содержит не только символику левых и правых движений, но и символику организаций защиты окружающей среды (в частности - Greenpeace) и зоозащитных движений.

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Великобритания, МИД, Экстремизм, Трезубец.
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