Большой потоп: в Лондоне закрыли одну из станций метро (Фото)

Новости мира:В столице Великобритании затопило станцию метро.

Из-за прорыва водопроводной трубы в южном Лондоне закрыли станцию метро Саутуорк.

Об этом сообщает BBC.

"Прорыв водопроводной трубы вызвал сильное затопление и закрытие станции метро Саутуорк на юге Лондона", - говорится в сообщении.

Всем пассажирам советуют воспользоваться станцией Ватерлоо вместо затопленной Саутуорк.

Инцидент произошел на Блекфраерс-роуд, которую закрыли для движения. Дороги вблизи станции завалены обломками и щебнем. После повреждения трубы диаметром 36 дюймов во многих жилых домах наблюдается низкое давление воды в трубах.

Как отмечается, из-за аварии повреждена территория около 1700 квадратных метров, пострадали около 20 объектов недвижимости.

"Наши инженеры в настоящее время находятся на месте, чтобы изолировать пробоину и остановить утечку воды, тогда мы сможем полностью оценить последствия", - рассказали в коммунальной компании Thames Water.